Sénégal Vs. Égypte : la visite prémonitoire de Macky

En se rendant en Égypte, le week-end dernier, Macky Sall ne savait pas sans doute que son équipe affronterait les Pharaons, ce dimanche, en finale de la coupe d’Afrique des Nations.





En effet, il s’agissait pour le Président de la République du Sénégal de « s’entretenir avec son homologue égyptien, Abdel Fatah Al Sissi et de procéder à la signature d’accords dans plusieurs domaines comme l’énergie, la culture, le sport ou encore l’archéologie et les musées ».





Mais le bon parcours des équipes nationales de ces deux pays à la Can 2021, qui se tient au Cameroun, les a conduits en finale. Une rencontre prévue, ce dimanche, au stade Olembe de Yaoundé. Lions de la Téranga et Pharaons vont s’affronter pour la 13e fois (6 victoires pour l’Égypte, 04 pour le Sénégal et 2 matchs nuls).