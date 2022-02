Sénégal VS Egypte : Le onze des Lions avec une grosse surprise

Pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021, le technicien sénégalais Aliou Cissé a titularisé Ismaila Sarr pour accompagner Famara Diedhiou et Sadio Mané sur le front de l’attaque sénégalaise.



Revenu de blessure en phase finale de la compétition, le joueur formé à Génération Foot fête sa première et unique titularisation dans cette Can-2021.



Pour le reste, c’est du classique : Kouyaté est préféré à Pape Guèye pour accompagner Gana et Nampalys au milieu de terrain.



Le Sénégal affronte à 19 h l’Égypte à Olembe, pour espérer décrocher son premier trophée dans la compétition.