Sepp Blatter et Michel Platini seront bientôt fixés sur leur sort judiciaire

Michel Platini et Sepp Blatter vont être fixés. (Marc Atkins/Presse Sports)

Après six ans de procédure, l'audition finale de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, est programmée ce lundi matin à Zurich, dans l'affaire du paiement controversé de 2 millions de francs suisses à Michel Platini. À son issue, le parquet fédéral devrait prochainement décider du sort des deux hommes.





Il dit attendre cette audition finale « avec optimisme », tout en « espérant que cela mettra un terme à cette histoire ». Six ans après l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, Sepp Blatter va répondre une dernière fois aux questions du parquet suisse dans l'affaire du paiement supposé « déloyal » de 2 millions de francs suisses (1,8 M€) à Michel Platini, début 2011, lorsque le Haut-Valaisan (85 ans) était à la tête de l'instance mondiale et le Français (66 ans), président de l'UEFA.





Cet ultime rendez-vous judiciaire est fixé à 9 heures, lundi matin, à Zurich -où réside Sepp Blatter- dans un bureau local du Ministère public de la Confédération helvétique (MPC, parquet), à 5 km du siège de la FIFA. Cette audition finale a été décalée de cinq mois pour des raisons médicales (Blatter a subi une opération cardiaque en décembre 2020, suivie d'une longue convalescence). Sa capacité à répondre dans la même journée aux questions du procureur fédéral Thomas Hildebrand est limitée à 90 minutes, la durée d'un match de foot, sans le temps additionnel. « S'il fallait plus de temps, l'interrogatoire se poursuivrait mardi », nous précise un porte-parole de l'octogénaire.





Un paiement à Platini basé sur un « contrat oral », répète Blatter

Poursuivi pour « soupçons d'escroquerie », « abus de confiance » et « gestion déloyale », l'ancien président de l'instance mondiale (1998-2015) devra encore se justifier sur cette somme versée « prétendument pour des travaux effectués entre janvier 1999 et juin 2002 », selon le Ministère public de la Confédération helvétique.





Platini, qui a quitté la Suisse et vit désormais à Cassis (Bouches-du-Rhône), où il a ses habitudes, a toujours assuré que l'argent versé par Blatter lui était dû dans le cadre de ses fonctions d'ancien conseiller sportif. De son côté, le Suisse répète, via un communiqué, que cette somme « était basée sur un contrat oral qui réglementait les activités de conseil de Platini pour la FIFA » dans la période évoquée. « Le paiement a été retardé parce que la FIFA n'était pas initialement en mesure de verser la totalité de la somme, poursuit Blatter. Et Platini n'a fait valoir sa créance qu'en 2010 ».





Le parquet suisse pas convaincu par la version du « reliquat de salaire »

D'abord auditionné, le 25 septembre 2015, comme « personne appelée à donner des renseignements » (un statut équivalent à celui de « témoin assisté ») dans cette affaire, qui a torpillé sa candidature à la présidence de la FIFA, l'ex-meneur des Bleus s'était cru hors de cause en mai 2018, quand le MPC (via un courrier à son avocat) lui avait assuré qu'il ne serait pas « incriminé » par la procédure. L'an dernier, l'instruction a été reprise par le procureur fédéral Thomas Hildebrand, le successeur de Cédric Remund, qui avait interrogé Platini il y a six ans, lors de sa première audition.





Mais en mai 2020, le MPC a élargi la procédure pénale qui vise Blatter à Platini, devenu « prévenu » dans ce dossier, avant de réévaluer, en novembre, ses chefs d'accusation envers l'ancien numéro 10, finalement poursuivi pour « soupçons d'escroquerie », « participation à abus de confiance », « participation à une gestion déloyale » et « faux dans les titres ». Sollicité, Michel Platini répète que « ce paiement (de 2 millions de francs suisses) correspond à un reliquat de salaire dû par la FIFA » pour son travail ; une version qui ne convainc pas le parquet suisse.





Un « complot politique » pour l'ancien meneur des Bleus

« Cette rémunération a été totalement transparente : impôts, charges sociales, tout a été réglé et validé, poursuit le Lorrain. Cette procédure constitue une injustice grave. Depuis six ans, j'ai subi toutes les accusations les plus grotesques, sans la moindre preuve, et systématiquement en provenance des dirigeants et de la bureaucratie de la FIFA. Je suis aujourd'hui un justiciable et un citoyen français déterminé à rétablir son honneur et dénoncer le complot politique dont j'ai été victime en Suisse, pour qu'un Français ne devienne pas président de la FIFA ».





La cinquième et dernière audition de l'ancien patron de l'UEFA s'est déroulée mi-mars et il n'a pas été, depuis, fixé sur son avenir judiciaire. « Dans les procédures importantes et complexes, les personnes prévenues sont entendues une dernière fois avant la clôture de l'instruction et invitées à s'exprimer sur les résultats de celle-ci, rappelle le MPC. La mise en oeuvre d'auditions finales ne permet pas de tirer des conclusions quant à l'issue de la procédure (classement, ordonnance pénale, mis en accusation). »