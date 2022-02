Sept (!) touches de balle en 90 minutes: la prestation fantomatique de Lukaku

Lukaku, Attaquant Chelsea

Sept. C’est le nombre de ballons touchés par Romelu Lukaku, coup d’envoi inclus, samedi face à Crystal Palace, où Chelsea l’a emporté in extremis grâce à un but tardif de Ziyech (0-1). Un triste record dont l’international belge se serait bien passé dans le contexte actuel.





Aligné dans un 4-3-3 avec Ziyech et Haverts sur les flancs, l’attaquant des Blues n’a pas du tout été alimenté et a surtout beaucoup couru dans le vide samedi.





Ses coéquipiers ont tenté de le trouver à 28 reprises à peine en 90 minutes, seules 5(!) passes sont arrivées dans les pieds du Belge. Sur ses sept touches de balle, seul Pulisic est parvenu à adresser un ballon à notre compatriote. “Big Rom” a perdu quatre duels aériens dos au but. Ses deux frappes n’ont pas été prises en compte dans les statistiques parce qu’il était à chaque fois en position hors-jeu.





C’est la première fois depuis l’enregistrement de ce type de données en 2003 qu’un joueur touche si peu de fois le ballon dans une rencontre de Premier League.





Colère contre Pulisic

Signe de son malaise actuel, Lukaku s’est énervé sur Pulisic quand l’Américain a opté pour une autre solution qu’une passe vers lui. Un match frustrant pour l’attaquant des Diables Rouges, qui ne trouve toujours pas sa place dans le système de Thomas Tuchel. “Que puis-je dire? Il est clair que Romelu Lukaku n’était pas impliqué dans le jeu aujourd’hui. Ce n’est pas une question de système de jeu”, a répondu l’entraîneur allemand, confronté à l’interview d’après-match à cette statistique famélique.





Ce non-match de Lukaku a fait ressurgir le débat sur les raisons de ce marasme. Certains pointent le manque de qualités du Belge, d’autres incriminent plutôt le système de jeu choisi par Tuchel, que Lukaku avait lui-même critiqué. Dans la célèbre émission “Match of the Day” sur la BBC, Gary Lineker et Alan Shearer, deux anciennes gloires du foot britannique, ont pris la défense de notre compatriote malgré sa prestation fantomatique. Selon eux, Chelsea ne joue pas sur les qualités de son attaquant. “Payer 115 millions d’euros pour un attaquant et pas jouer en fonction de ses qualités, c’est frustrant. En tout cas, Chelsea ne travaille pas ce genre de choses à l’entraînement, car en match, il ne joue pas pour lui”, commente Shearer. “Quand je jouais et que je ne recevais pas beaucoup de balles, je me mettais sérieusement en colère contre sur les autres”, prolonge Lineker.





Le programme s’annonce chargé pour les Blues cette semaine, avec mardi la réception de Lille en Ligue des champions, avant la finale de la Coupe de la Ligue dimanche contre Liverpool. Deux occasions pour Lukaku de se mettre en évidence et de répondre aux critiques?