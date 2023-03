Sergio Ramos dément avoir salement insulté le PSG

Polémique surréaliste à la télévision espagnole, où Sergio Ramos est accusé d'avoir salement insulté le PSG dans la foulée du match perdu sur le terrain du Bayern Munich.







Le Paris SG a suffisamment de problèmes pour ne pas s’en créer de nouveaux, mais Sergio Ramos a été obligé de prendre la parole pour rebondir sur une polémique assez incroyable. Une chaine de télévision espagnole, Movistar, avait braqué une caméra sur le défenseur central du PSG. Et pour le média ibérique, dans un pays où on adore décrypter la moindre parole et où les joueurs ont été les premiers à se mettre la main devant la bouche pour parler entre eux sur un terrain, Sergio Ramos a dépassé les bornes dans la foulée de la fin de la rencontre à Munich. « La p***te de mère qui a donné naissance à Paris. Fils de p***te ! », aurait ainsi lancé le défenseur central espagnol selon Movistar, pour qui Sergio Ramos était dépité de voir que le PSG était maudit en Ligue des Champions, et qu’il ne gagnerait donc jamais le trophée majeur en Europe sous le maillot parisien. Des propos forcément violents et inappropriés qui auraient scellé son avenir, s’il en a toujours un, dans la capitale française.





Des propos grossiers oui, insultants contre le PSG non