Série A Italienne : Boulaye Dia démarre en fanfare avec Salernitana

Prêté par le Villeréal au club italien de Salernitana, Boulaye Dia a fait officiellement ce dimanche ses débuts avec ses nouvelles couleurs. Et on peut dire que l’attaquant des Lions de la téranga a bien réussi ses premiers pas dans le championnat italien.



En effet, l’avant-centre de 25 ans a été le principal artisan de la belle victoire du promu Salernitana qui a écrasé la Sampdoria (4-0) en marquant un but et en offrant deux passes décisives à ses partenaires. Dans cette rencontre comptant pour la 3ème journée, Boulaye Dia a d’abord ouvert le score à la 7ème minute avant d’offrir deux caviars Bonazzoli (16ème) et Botheim (76ème). Cette grosse performance va certainement faire plaisir à l’entraineur national Aliou Cissé qui voit depuis un certain temps plusieurs de ses cadres relégués sur les bancs de remplaçants en début de saison.