Serie A : l’AC Milan vient à bout de Bologne

L’AC Milan s’est imposée dans la douleur sur le terrain de Bologne (4-2), samedi soir, dans le cadre de la 9e journée de Serie A.







Malgré deux buts d’avance par Rafael Leao (16e) et Davide Calabria (35e) et l’expulsion d’Adama Soumaoro, les Rossoneri de Stefano Pioli ont cédé sur un csc de Zlatan Ibrahimovic (49e) avant l’égalisation de Musa Barrow (52e). Mais les locaux, réduits à neuf, ont rendu les armes sur des réalisations d’Ismaël Bennacer (84e) et Zlatan Ibrahimovic (90e). Grâce à ce cinquième succès d’affilée, la formation lombarde prend la tête provisoire avec 25 points et une longueur d’avance sur Naples. Dimanche, le Napoli visera une neuvième victoire consécutive sur la pelouse de l’AS Rome. - Source: Topmercato.com - Article: www.topmercato.com/287836-serie-a-lac-milan-vient-a-bout-de-bologne-2/