Serie A : l’incroyable retourné acrobatique d’Ibrahimovic qui permet à Milan de s’imposer

Le roi est toujours là. Malgré ses 39 ans, Zlatan Ibrahimovic continue de marcher sur la Serie A. Nouvelle preuve en est, le septième but de la saison du Suédois inscrit d'un improbable retourné (83e) sur le terrain de l'Udinese, lors de la cinquième victoire en six rencontres de l'AC Milan (2-1, 6e journée), ce dimanche. En tête du classement des buteurs du championnat alors qu'il n'a participé qu'à quatre des six rencontres de son équipe, « Ibra » porte à lui seul les Rossoneri.











Et comme si cela ne suffisait pas, l'ancien attaquant du PSG avait au préalable servi en retrait Franck Kessié pour le premier but de ce match (18e). Milan, qui porte à 24 matchs consécutifs sa série d'invincibilité depuis la reprise des compétitions en juin, conforte ainsi sa première place au classement avec 16 points, quatre de plus que la Juventus Turin. Ibrahimovic, lui, continue d'impressionner.