Serie A : la Juve battue à Cagliari, Ronaldo muet

La Juventus, diminuée et émoussée, a été battue ce mercredi sur la pelouse de Cagliari (0-2) trois jours après avoir fêté son neuvième titre de championne d'Italie consécutif.

Le match : 2-0

Sacrée championne d'Italie pour la neuvième fois consécutive, samedi, la Juventus Turin a perdu le match d'après sur la pelouse de Cagliari, comme un contrecoup. Sans Rabiot (suspendu) ni Douglas Costa, Dybala ou encore De Ligt, blessés, la Juve a cédé dès la 13e minute en étant trop facilement déséquilibrée.









Sur une attaque placée des Sardes, le ballon a voyagé de gauche à droite et le centre puissant de Farago, remis dans l'axe par Matiello, a été taclé au fond des filets de Buffon par Gagliano (13e). La Juve a réagi sur corner, avec une demi-volée de Bonucci tout près du cadre (32e) puis une volée du droit de Higuain juste au-dessus (38e).





En fin de première période, l'équipe de Sarri a élevé son niveau de jeu et Cragno a sorti un bel arrêt sur une frappe de Bentancur (44e). Mais c'est dans ce temps fort turinois, c'est Cagliari qui s'est montré à nouveau efficace. Sur un ballon gagné au milieu par Matiello, Gagliano trouvait Giovanni Simeone à l'entrée de la surface. Il fixait Bonucci avant de décocher avec rapidité une belle frappe du droit, sèche, pas très bien appréciée par Buffon (45e + 2).





Après la pause, Buffon se montrait plus inspiré sur une volée du fils de Diego, prêté par la Fiorentina (51e), et de l'autre côté, Cragno était vigilant sur une tête d'Alex Sandro, qui avait coupé au premier poteau sur corner (54e). À l'heure de jeu, Sarri changeait son milieu avec les entrées de Matuidi et Zanimacchia mais Cagliari fut plus proche du 3-0 sur une action de Simeone (70e), qui fut contré par Bonucci avant de frappe à côté (70e).









Ronaldo tenta sa chance mais sans réussite (68e, 77e, 80e) et la Juve, malgré sa domination d'ensemble et ses dix tirs cadrés, a donc fini par concéder sa sixième défaite de la saison. À neuf jours du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Lyon (0-1 à l'aller), elle était émoussée, pas assez vive au milieu et sur les côtés, pas assez créative sans Dybala, et elle n'aura pas vraiment de coupure puisqu'il reste encore la 38e journée de Championnat samedi, ce qui peut peser.





Le joueur : Ronaldo voit Immobile filer





Cristiano Ronaldo (31 buts) est resté muet, ce mercredi, tandis que Ciro Immobile (35 buts) s'est rapproché du record établi par Gonzalo Higuain (36 buts lors de la saison 2015-2016). Il reste une journée et Immobile, avec ses six buts lors des quatre dernières journées, semble avoir pris une avance décisive.





Il faudrait imaginer qu'Immobile ne marque pas samedi à Naples pendant que Ronaldo signe un quintuplé contre l'AS Rome pour le dépasser. Impossible n'est pas ronaldesque, mais quand même. Ronaldo a peut-être lui aussi besoin de souffler plutôt que d'être fixé sur le classement des buteurs avant Lyon.





C'est la deuxième fois seulement cette saison que la Juve ne marque pas. La première, c'était sur la pelouse de la Fiorentina (0-0, le 14 septembre 2019).