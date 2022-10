Serie A : Le Milan s’impose dans la douleur grâce à Fodé Ballo Touré

Le Milan AC s'est imposé (3-1) devant Empoli ce samedi à l’occasion de la 8e journée de Serie A.

Alors qu'on se dirigeait vers un match nul vierge, la rencontre bascule dans la folie en fin de partie. Ante Rebic (79e) ouvre le score sur une passe de Leao. Nedim Bajrami répond au Croate en égalisant dans les arrêts de jeu (90e+2).

Le sénégalais Fodé Ballo Touré redonne l'avantage aux champions d’Italie deux minutes plus tard (2-1, 90e+4) avant que Leao ne corse l'addition sur un contre d’école (3-1, 90e+7). À noter que c'est la première titularisation de Ballo Touré cette saison et son premier but en pro.





Le Milan AC (3e) revient à trois points du leader Naples.