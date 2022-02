Serigne Mbacké Ndiaye à Aliou Cissé :« Tu as tout entendu, tu as supporté, mais…»

Les réactions commencent à fuser de partout au sacre du Sénégal à la 33ème coupe d’Afrique des Nations de football. Ancien ministre des Sports, Serigne Mbacké Ndiaye a félicité tout simplement l’entraîneur Aliou Cissé. Il se justifie. «Félicitations Aliou. Je ne trouve pas les mots. Tu as tout entendu. Tu as tout supporté. Les coups les plus durs sont venus de ceux qui devaient être tes soutiens les plus sûrs. Mais Dieu est juste», a-t-il expliqué écrit sur sa page Facebook, ce dimanche 6 février.



Poursuivant, l’ancien ministre sous Abdoulaye Wade ajoute: «Tu es le meilleur. Je l’ai toujours dit et soutenu. Le meilleur reste à venir car cette équipe va émerveiller le monde au prochain mondial ».