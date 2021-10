Sifflé par le public de San Siro, la dure soirée de Donnarumma

A son aise depuis son arrivée à Paris cet été, Gianluigi Donnarumma a vécu un retour compliqué à Milan, ce mercredi, avec la sélection italienne.



Quelques banderoles réparties dans Milan, et notamment aux abords de San Siro, dès mardi, avaient donné le ton quant au retour de Gianluigi Donnarumma chez lui, dans l’antre des Rossoneri. « Tu ne seras plus jamais le bienvenu à Milan », pouvait-on lire alors sur l’une d’entre elles. Des mots forts, violents et définitifs, pour une atmosphère hostile que l’intéressé a pu goûter ce mercredi soir tandis que l’Italie affrontait l’Espagne en demi-finale de la Ligue des nations.





Copieusement sifflé à chacun de ses ballons touchés par le public lombard, le portier du PSG a pu mesurer que son départ estival était toujours vécu comme une trahison par les tifosi de l’AC Milan. Un accueil glacial qui n’aura évidemment pas aidé le dernier rempart à se sublimer. Témoin cette faute de mains pour le moins surprenante en début de rencontre, sur une frappe tendue de Marcos Alonso finalement repoussée par le poteau et sauvée sur la ligne de but par Leonardo Bonucci (19e).

Mancini « désolé » pour Donnarumma





Deux minutes plus tôt, Gianluigi Donnarumma s’était incliné devant Ferran Torres pour l’ouverture du score de la Roja (0-1, 17e). Il s’avouera vaincu une seconde fois juste avant la pause, toujours face à Torres et sur une offrande délivrée par Mikel Oyarzabal (0-2, 45e+1). « Les sifflets contre Donnarumma ? J’en suis vraiment désolé… », dixit le sélectionneur de la Nazionale Roberto Mancini à l’issue de la rencontre. Et l’Italie de perdre là pour la première fois depuis plus de trois ans, après 37 sorties sans revers.