Sifflets contre Messi : le monde du football s’indigne

Le monde du Football s'indigne des sifflets contre Messi au Parc de Prince

Ce dimanche 13 mars, le Paris Saint-Germain s’est facilement imposé contre les Girondins Bordeaux (3-0) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Une victoire nette et sans bavure qui consolide la première place du club parisien dans le championnat français avec 15 points d’avance sur Marseille et Nice (50 points chacun). Malgré ce bon résultat, la rencontre a été marquée par des chants hostiles à l’encontre des joueurs du club et notamment de leurs stars Sud-Américaines, Lionel Messi et Neymar. En effet, les deux joueurs ont, à chaque fois qu'ils ont touché le ballon, subi une bronca de la part de leurs supporters. Une attitude qui a fait réagir plusieurs proches des joueurs. Le premier à monter au créneau pour les défendre est leur ancien coéquipier du Barça, Luis Suarez. « Comme toujours, le football n'a pas de mémoire. Toujours avec vous. Je vous aime », a commenté l’attaquant de l'Atlético de Madrid accompagné d’une photo avec les joueurs sur les réseaux sociaux.





Cesc Fabregas aussi a tenu à apporter son soutien à ses deux amis sur Twitter : « Le football n'a vraiment aucune mémoire... C'est une honte. Je suis toujours avec vous les frères ». En France aussi, nombreux sont les observateurs qui se sont indignés de ces scènes, surtout à l’égard de Lionel Messi. « Non mais sérieux comment peut-on siffler Messi à chaque fois qu'il touche le ballon…? On touche vraiment le fond... Il n'y a qu'en France que l'on peut voir cela... Tellement triste ! On ne le mérite tout simplement pas... Selon moi, il partira dès cet été, et il aura raison », a écrit Johan Micoud sur Twitter.





Une situation délicate pour la Pulga qui le pousserait à envisager un départ et un retour… au FC Barcelone. Dans un direct sur la plateforme Twitch, le journaliste sportif, Gérard Moreno a annoncé que le père et agent de Messi, Jorge Messi, serait entré en contact avec la direction catalane ce dimanche dans le but d’étudier les pistes pour un éventuel retour à la maison. Une information confirmée par Qim Domenech, journaliste à l’émission, « El Chiringuito de Jugones » qui assure que « Messi serait ravi de revenir». Voilà qui est dit.