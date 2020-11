Simeone et la malédiction Barça, Messi, le bourreau de Madrid… Ce qu’il faut savoir du choc Atlético-Barça

Samedi, l'Atlético de Madrid (3e, 17 pts) reçoit le FC Barcelone (11e, 11 pts) pour le compte de la dixième journée de Liga.





Un choc déjà lancé par Joao Felix, la pépite des Colchoneros. «Nous arriverons motivés, car nous faisons très bien les choses et nous avons de très bons résultats. Nous arriverons très motivés. Nous aimons jouer contre de grandes équipes, contre de grands joueurs et nous sommes prêts à jouer et à en profiter pleinement», a fait savoir le Portugais sur une petite interview publiée par les réseaux sociaux du club de Madrid. Auteur d'un début de saison canon, la pépite portugaise compte déjà 7 buts et trois passes décisives. Il sera le joueur à surveiller du côté de l'Atlético.





Néanmoins, il sera amputé de son nouveau mentor Luis Suárez, testé positif au Covid-19. L'Uruguayen, poussé vers la sortie par le Barça, aurait sans doute aimé rencontrer ses ex-coéquipiers.













MESSI bourreau des Colchoneros





Messi aime jouer face à l'Atlético Madrid. Après Séville, l'Atletico Madrid est la victime préférée de l'Argentin. Il a marqué 32 buts toutes compétitions confondues contre les Colchoneros dont 26 en Liga. L'année dernière, il avait déjà refroidi le Wanda Metropolitano en scellant le sort du match en toute fin de partie (0-1).













TER STEGEN - OBLAK, duel de monstre





Ce choc cinq étoiles sera aussi l'occasion pour les téléspectateurs de suivre le duel à distance entre deux des meilleurs gardiens du monde, Oblack et Ter Stegen. Infranchissables ou presque depuis quelques années, les deux portiers sont incontestablement devenus des références au poste de gardien de but. Cette saison, Ter Stegen n'a disputé que deux matchs dont un seul en Liga. Suffisant pour prouver qu'il était indispensable. Le portier allemand est apparu en pleine forme lors de ces deux seules rencontres de la saison.





À l'opposé, Jan Oblak continue d'affoler les compteurs. Le Slovène a encaissé 2 buts en 7 matchs de championnat. Il sera prêt pour ce sommet après avoir surmonté les problèmes d'épaule qui l'ont empêché de jouer, dimanche, contre le Kosovo.













KOEMAN - SIMEONE





Le duel Koeman-Simeone est aussi un duel entre deux anciens acteurs de la Liga. Désormais sur les bancs de touche, l'Argentin et le Hollandais se livreront une bataille tactique.





Koeman devra compenser les absences de Sergio Busquets et Ansu Fati (blessés) pour faire un résultat devant l'Atlético. L'entraîneur néerlandais n'a pas le choix pour cette affiche au sommet. Il devra trouver les moyens pour essayer de recoller au peloton de tête. Une défaite reléguera le Barça à 9 points de son adversaire du jour. Un écart considérable si on se réfère à la solidité de l'Atlético cette saison.





Simeone, qui a réussi à bâtir une équipe combative et compétitive, n'arrive toujours pas à s'imposer devant le Barça en Liga. En 9 ans sur le banc des Colchoneros, le technicien argentin n'a jamais gagné le Barça. Il affiche un bilan de 6 nuls et 11 défaites. Il aura de nouveau l'opportunité de briser la malédiction face à un Barça moins bien depuis le début de l'exercice.