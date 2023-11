Siteu-Lac 2 : le pronostic de Tapha Guèye

Siteu défie Lac de Guiers 2, demain dimanche 19 novembre, à l'arène nationale. Moustapha Gueye analyse les forces et faiblesses des adversaires. "Siteu est bon en lutte simple et surprend presque toujours son monde avec des techniques dont lui seul a le secret", décortique le technicien et ancien lutteur.





Il ajoute, toutefois, interrogé par WalfQuotidien, que "Siteu aura en face quelqu'un qui a plus de vécu que lui dans l'arène", et "Lac de Guiers 2 n'est pas facile à manoeuvrer."