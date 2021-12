Siteu : ‘’J’avais accepté de croiser Papa Sow pour acheter une maison à la mère de mon défunt ami’’

Siteu explique les raisons de son combat avec Papa Sow

Le pensionnaire de l’écurie Lansar, Siteu, est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à accepter d'en découdre avec Papa Sow. Le protégé de Max Mbargane voulait acheter une maison à la mère de son ami et bras droit Fodé Dramé, décédé en 2019 dans un accident de la circulation.





‘’J’ai décidé, depuis longtemps, d’utiliser cet argent pour acheter une maison, ici à Diamaguène, à la mère de mon ami feu Fodé Dramé’’, a fait savoir le phénomène de Lansar dans un entretien avec ‘’Sunu Lamb’’.





‘’Fodé avait tout laissé pour moi. On partageait le même lit. Et il me disait toujours que son rêve était de sortir sa maman de la location. Je veux réaliser ce rêve’’, soutient-il.