Siteu réagit à l’annulation du combat : « Papa Sow m’a déçu, je ne lutterai plus avec lui ! »

Blessé dans une bagarre avec des supporters, Papa Sow n’a pas pu lutter ce dimanche. Furieux suite à l’annulation de combat, Siteu ne décolère pas et indexe le lutteur de « Diambars Wrestling Academy » qu’il juge irresponsable.



« Papa Sow m’a vraiment déçu. S’il était responsable il ne devait pas aller se battre avec le public dans le stade alors qu’on a un combat important à lutter », a déclaré Siteu au micro de iTV après l’annulation sans verdict du combat.



« On prépare ce combat depuis 3 ans, et j’ai tout investi pour être prêt. Papa Sow n’avait pas le droit de gâcher notre combat, et le CNG doit me donner la victoire car je n’ai rien à voir avec ça », insiste le lutteur de Diamaguène.



« Je suis sûr qu’il a fait exprès pour que le combat n’ait pas lieu aujourd’hui car il a peur de moi. Personnellement je ne lutterai plus avec Papa Sow », termine un Siteu très en colère par la tournure des événements.