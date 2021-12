[Vidéo] Siteu vs Papa Sow : Graves agressions aux alentours de l’Arène Nationale

Le combat Siteu vs Papa Sow de ce dimanche est un échec total.



Annulé sans verdict suite à la blessure de Papa Sow avant le combat suite une bagarre avec les supporters de Siteu, c’est l’après-combat qui est critique avec des séries d’agressions aux alentours de l’Arène Nationale.



La question de la sécurité après les combats se pose toujours et n’est pas encore réglée par le CNG et les autorités. Ce qui assombrit encore plus l’image de la lutte au Sénégal.