Six joueurs du PSG testés positifs au Covid-19, incertitude sur le match face à Lens

Tous ces joueurs étaient présents à Ibiza pendant les congés accordés par le PSG après la finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich.











Et de six. Le Paris-SG a annoncé jeudi soir que « trois nouveaux cas positifs » au nouveau coronavirus avaient été détectés au sein de son effectif, ce qui porte à six le nombre de cas recensés chez les champions de France.





« Les derniers tests PCR SARS-CoV-2 réalisés au sein de l’effectif du Paris-Saint-Germain confirment le résultat de trois nouveaux cas positifs », a indiqué sur Twitter le club, une information qui accroît l’incertitude autour du maintien de Lens-PSG le 10 septembre en Ligue 1, match qui avait été programmé le 29 août.









Le capitaine Marquinhos ainsi que Keylor Navas et Mauro Icardi ont été contaminés, affirme le quotidien sportif L’Equipe. Leurs noms s’ajoutent aux trois déjà communiqués : Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes.





Vacances à Ibiza





Tous ces joueurs étaient présents à Ibiza pendant les congés accordés par le PSG après la finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich. Les joueurs qui ont passé leurs vacances ailleurs que sur l’île espagnole ont été testés jeudi, plus tard que les autres.





Les vacances de joueurs du Paris-SG à Ibiza passent mal à Lens, où les supporters Sang et Or s’agacent d’un possible nouveau report en Ligue 1. « On laisse faire certaines choses à certains et nous subissons », fulmine Dominique Leroux, président du groupe de supporters Sang et Or, Captain Siko.





Le protocole sanitaire actuellement mis en place par la Ligue de football professionnel (LFP) prévoit la possibilité de reporter un match à partir de quatre cas positifs au sein d’un club sur huit jours. La LFP veut certes amender la règle pour faire en sorte « que tant que 20 joueurs de l’effectif sont négatifs, alors le match peut être maintenu », selon les explications livrées mercredi par Didier Quillot. Mais le directeur général exécutif de la LFP n’a pas précisé quand la règle pourrait entrer en vigueur.





Steve Mandanda testé positif





Si le match devait être maintenu, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel serait en tout cas confronté à un casse-tête. En plus des joueurs contaminés et donc indisponibles, il devra composer avec l’état de forme de ses internationaux français Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, sélectionnés avec les Bleus pour affronter la Croatie deux jours avant le match à Lens.





Match pour lequel le gardien numéro 2 de l’équipe de France, Steve Mandanda, a été testé positif au Covid-19 par deux fois et a dû déclarer forfait. Le portier marseillais va quitter le groupe vendredi matin, a précisé l’encadrement de l’équipe de France à deux jours du match de Ligue des nations en Suède.