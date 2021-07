Sochaux : Omar Daf satisfait du jeu de son équipe mais attend de nouvelles recrues "pour exister dans ce championnat"

Omar Daf au micro de beIN SPORTS : "On a mis en place ce qu'on a travaillé durant la préparation donc c'était beau à voir. Avec l'appui du public on a essayé de produire du jeu. On veut continuer à grandir de cette façon. On a un projet de jeu clair. Quand c'est appliqué, en tant que coach, on est satisfait. Ce n'est que la première journée, il faut continuer à se perfectionner. On a vu en fin de match qu'il nous manque encore des éléments pour être plus compétitifs dans ce championnat."





Un effectif loin d'être au complet





"Ce qui était difficile pour moi était de reconstruire toute notre ligne d'attaque qu'on a perdue à l'intersaison. Ce soir, les garçons ont livré une bonne partie, maintenant ce n'est que le début. Il faut continuer à être régulier pour exister dans ce championnat. Aujourd'hui les supporters sochaliens peuvent être fiers de cette équipe. Maintenant il faut être réaliste, on a 14 joueurs, il nous manque encore des éléments pour prétendre à plus dans ce championnat. Le mercato n'est pas fini. Quand on aura notre effectif au complet on pourra parler d'objectifs et d'ambitions."