Sofiane Diop : Aliou Cissé a un concurrent de taille

Parmi les binationaux ciblés par Aliou Cissé pour renforcer le groupe des Lions, il y a Boubacar Kamara de l’Olympique de Marseille et Sofiane Diop de Monaco. Le sélectionneur du Sénégal a déjà pris contact avec le second.



En effet en mars 2020, Aliou Cissé avait confié avoir «discuté un bon bout de temps» avec Sofiane Diop et avec son père. Il disait espérer que le papa du milieu de terrain de 22 ans, «qui aime vraiment son pays (il est sénégalais)», «pèsera sur le choix du garçon».



Depuis lors, les lignes n’ont pas bougé. Sofiane Diop continue de prendre du galon du côté de Monaco et de rayonner en équipe de France Espoirs. Le dossier a refait surface à la faveur de la qualification des Lions pour le prochain Mondial; le Sénégal espérant enrôler enfin le Monégasque.



Cependant, Aliou Cissé devra compter avec un concurrent de taille : le Maroc. Sa mère étant d’origine marocaine, Sofiane Diop peut donc, en plus de ceux de la France A et du Sénégal, porter le maillot des Lions de l’Atlas.



Et sur Twitter, ce jeudi, le président de la Fédération royale marocaine de football (Frmf), Fouzi Lekjaa a clamé l’intérêt de son pays pour la pépite franco-sénégalo-marocaine. «On a eu des contacts avec Sofiane Diop, Amin Adli (Bayer Leverkusen) et Mohamed Ali Cho (Angers)», a-t-il informé.



Le Maroc, comme le Sénégal, est qualifié pour le prochain Mondial. Dès lors pour, éventuellement, départager les deux concurrents pour attirer Sofiane Diop, d’autres paramètres devraient faire la différence.