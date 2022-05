Soixante arrestations à Tirana avant la finale de Ligue Europa Conférence entre l'AS Rome et Feyenoord

De violents affrontements ont éclaté mardi à Tirana (Albanie) à la veille de la finale de Ligue Europa Conférence entre l'AS Rome et Feyenoord, a déclaré la police albanaise qui a interpellé une soixantaine de personnes.



Selon un communiqué des forces de l'ordre locales, des supporters néerlandais ivres ont frappé un Albanais à coups de chaise lorsque celui-ci a manifesté son soutien à l'équipe italienne et la victime a dû être « transportée en urgence » à l'hôpital.



Un groupe d'environ 200 Néerlandais se sont également affrontés avec la police alors qu'ils essayaient de gagner un quartier où se trouvaient ceux de l'AS Rome. Puis, des Romains ont attaqué à leur tour les policiers à coups de pierre et de bâton.

Dix policiers blessés



« Dix policiers ont été blessés » et un car de police a été endommagé par ces « actes de violence », a annoncé la police. Des affrontements entre supporters des deux équipes se sont également produits dans au moins trois endroits de la capitale albanaise, a constaté un journaliste de l'AFP.



Alors que la capacité du stade national où aura lieu le match mercredi n'est que de 21 000 places, au moins 100 000 supporters sont attendus à Tirana pour assister à la rencontre.