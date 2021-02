Sondage : les Français préfèrent Kylian Mbappé à Lionel Messi au PSG la saison prochaine

Selon un sondage réalisé pour RTL et Winamax, les Français, dans une large majorité (73 %), préfèrent voir Kylian Mbappé rester au PSG la saison prochaine plutôt que voir arriver Lionel Messi.



Alors que l'incertitude règne autour de l'avenir de Kylian Mbappé au PSG et de Lionel Messi au FC Barcelone, la population française a clairement exprimé sa préférence pour le premier, ce vendredi. Dans un sondage réalisé mercredi et jeudi, pour RTL et Winamax, auprès d'un échantillon représentatif, 73 % des 1 005 personnes interrogées ont affirmé leur souhait de voir l'attaquant français (22 ans) rester dans la capitale.





Si le nom du sextuple Ballon d'Or France Football revient aussi avec insistance du côté de Paris, 72 % des sondés estiment qu'il serait plus judicieux de conserver Mbappé plutôt que recruter l'Argentin (33 ans), même si celui-ci sera libre en juin.





Par ailleurs, alors que le PSG connaît des difficultés cette saison en Championnat, dont il occupe actuellement la troisième place, seulement 30 % des Français le voient gagner la Ligue des champions. En huitièmes de finale, il retrouvera le Barça d'un certain Lionel Messi, mais sans Neymar, blessé.