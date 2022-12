Sondage : Qatar 2022 désigné plus beau mondial du 21eme siècle

Coupe du Monde au Qatar 2022

La chaîne anglaise Bbc a laissé voter ses internautes, pour savoir quelle édition méritait le statut de plus belle de ces vingt dernières années. Pour 78% des internautes, ce Mondial est de loin le plus beau du XXIe siècle. L’édition 2002 arrive après, avec seulement 6% des votes. Arrive ensuite le Mondial 2014, avec 5% des voix. Pour finir, le tournoi en Russie en 2018 (lors de laquelle l'Angleterre avait pourtant atteint les demies) et la Coupe du monde allemande en 2006 comptabilisent 4%, alors que l'édition sud-africaine en 2010 se retrouve sur la dernière marche avec 3%.