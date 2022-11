Sonny Anderson: " Le point faible du Brésil est..."

Favori incontesté de la Coupe du monde 2022, le Brésil a un point faible selon Sonny Anderson, ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais.



L'ex buteur brésilien estime que l' « excès de confiance » sera sans doute le point faible de la Seleçao.

" La faiblesse du Brésil, je pense que c’est plutôt l’excès de confiance, annonce l'ex buteur des Gones dans les colonnes de Onze Mondial. Ces derniers temps, on arrivait en tant que favori sans assumer ce statut. Après on peut dire que c’est un jeu très offensif. Dernièrement, on ne jouait qu’avec un seul milieu récupérateur, Casemiro ou Fred, Fabinho est sur le banc. On peut dire que ça devient une faiblesse. Mais je pense que c’est surtout le statut de favori qui a été compliqué lors des dernières Coupes du monde, " analyse t-il.