Sortie polémique De Laurentiis: La réponse de Kalidou Koulibaly à son ancien patron

Kalidou Koulibaly apporte la réplique à son ex parton à Naples

La déclaration du président de Naples, Aurelio De Laurentiis, qui ne veut plus signer un joueur africain éligible à la Can, continue de faire polémique et suscite des réactions. C'est le cas de son ancien poulain Kalidou Koulibaly.





Le défenseur et capitaine des Lions du Sénégalais, désormais ex joueur de Naples, a apporté la réplique à son ancien patron.