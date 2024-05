Soufiane Koita, Academy my-coach : ‘’Il y a des spécificités qui manquent aux jeunes footballeurs sénégalais pour progresser’’

Le développement des centres de formation a contribué à la montée en puissance des sélections sénégalaises et permis à de nombreux joueurs de décrocher des contrats professionnels dans les champions huppés. Cependant, beaucoup de jeunes talents sont confrontés à des blocages liés à des problèmes physiques et mentaux. C’est l’avis de Soufiane Koita, fondateur et directeur de l'Academy my-coach basé à Paris.













Selon le technicien sénégalais né en France, le manque de récupération est aussi un facteur important qui manque aux sportifs du Sénégal. C’est pourquoi Soufiane Koita et son équipe, qui ont assisté beaucoup de jeunes du championnat français dans ces domaines spécifiques, veulent apporter leur expertise au Sénégal pour booster la performance des jeunes sportifs.













Il faisait face à la presse, ce jeudi. ‘’On a pris le temps pour analyser ce qui faisait au Sénégal, mais il y a des outils sur lesquels on peut apporter quelque chose comme la récupération. On sait qu’ici, on ne travaille pas beaucoup sur les spécificités. Elles manquent aux jeunes footballeurs pour progresser’’, remarque-t-il.













‘’Après les entraînements, il y a des phases de récupération qui permettent d’éviter les blessures, explique-t-il. Il y a la formation des coaches, qui est aussi très importante, parce qu’il est important d’avoir beaucoup d’outils qui permettent de progresser en tant que coach. Cela fait partie de notre projet en lien avec la fédération sénégalaise''.