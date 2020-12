Souleymane Camara : ‘’Avoir une bonne équipe seulement ne suffit pas pour gagner la Can en 2022’’

Souleymane Camara, ancien Lion Football

Il ne suffit pas seulement d’avoir un groupe pour remporter une Coupe d’Afrique des nations (Can). C’est du moins l’avis de l’ancien international sénégalais Souleymane Camara. Et cela, les partenaires de Sadio Mané l’ont appris à leurs dépens au Caire, en 2019.





Et pour vaincre le signe indien et remporter leur premier trophée lors de la prochaine Can-2022, il faut, en plus d’avoir une bonne équipe, beaucoup d’engagement, selon ‘’Petit Jules’’. ‘’On a une bonne équipe qui peut aller loin. Au Cameroun, on aura la chance avec nous. Mais il faut bien se préparer et ne pas se dire qu’on a une bonne équipe seulement. Cela ne suffit pas. Chaque nation aura une bonne équipe. Celle qui aura plus de courage et de détermination gagnera la finale’’, prévient-il dans les colonnes du quotidien ‘’Stades’’.