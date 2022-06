Souleymane, père de Leroy Sané : "Si Sadio Mané veut le n°10 du Bayern..."

Leroy Sané pourrait donner le dossard 10 à Sadio Mané au Bayern

L’attaquant allemand d’origine sénégalaise, Leroy Sané, pourrait céder le dossard n°10 qu’il porte depuis deux ans à Sadio Mané, qui vient de signer un contrat de trois ans en faveur du Bayern (élite allemande), a dit son père, Souleymane Sané, ancien capitaine des Lions.





«Je pense qu’il n’y aura pas de problème entre mon fils et Sadio. Si Sadio veut absolument avoir le n°10, je suis sûr et certain que mon fils le cédera. Mais le club prendra de toute façon contact avec mon fils. Et ils en discuteront aussi avec Sadio pour voir s’il le veut absolument ou si mon fils veut absolument le garder. Mais je pense qu’ils vont trouver une solution», a-t-il déclaré dans un entretien avec Rfi.





L’attaquant sénégalais, qui vient de signer en faveur du club allemand, a souvent porté ce numéro dans les clubs où il est passé, notamment les deux derniers, Southampton et Liverpool (élite anglaise).





En arrivant chez les Reds en 2016, ce dossard était avec le Brésilien Philippe Coutinho et il a fallu le transfert de ce dernier au FC Barcelone pour que l’attaquant sénégalais puisse hériter de ce numéro la saison suivante.