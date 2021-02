Soutien à Augustin Senghor : La surprenante réponse de l’ancien président de Gfc

L’ancien président de Guédiawaye football club (Gfc) Djamil Faye, a donné sa position sur l’élection du nouveau président de la Caf et la candidature de Me Augustin Senghor.

Cependant, souligne-t-il : «Il y a un candidat avec qui je suis en contact régulier, pratiquement tout le temps, qui me parle de ses projets et tout, et un candidat avec qui je n’ai aucun contact. Si maintenant, vous concluez que c’est cela être pour Ahmed Yahya, je vous laisse votre conclusion. Ahmed Yahya, on se parle très régulièrement. Quand je vais en Mauritanie, on se voit tout le temps. Sinon, on est toujours en contact. C’est mon ami et quand ton ami te demande des conseils, tu ne peux que lui dire ce que tu penses. Par contre, si quelqu’un ne demande pas ton avis, tu ne peux le lui donner.»