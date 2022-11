[Yoonu Qatar] Souvenir de mondial : Lucien Laurent, à jamais le premier

Lucien Laurent, 1er buteur de la coupe du monde en 1930

En 1930, l’Uruguay accueille la première édition de la Coupe du Monde de football. Pays initiateur de la compétition, la France a aussi marqué la compétition sur le terrain. En effet, si les deux premiers matchs de cette édition se sont déroulés simultanément, c’est un footballeur français du nom de Lucien Laurent qui a marqué le premier but de l’histoire de la coupe du monde. C’était le 13 juillet 1930 à l'Estadio Pocitos contre le Mexique (4-1). Le petit (1m 62) attaquant français marqua l’histoire de la Coupe du Monde en ouvrant le score sur une belle reprise de volée à la 19ème minute.









Originaire de la région parisienne où il a vu le jour le 10 décembre 1907, Lucien Laurent fait ses débuts avec le Cercle athlétique de Paris dès 1921. Il y côtoie son frère aîné, Jean Laurent. Ensemble sous le maillot du Cercle Athlétique de Paris(CAP), les deux frères sont finalistes de la Coupe de France 1928. Le 6 mai 1928 au Stade olympique de Colombes, le CA Paris doit s'incliner face au Red Star, sur le score de trois buts à un.









Le premier buteur de la plus grande compétition du monde déclara : « Quand j'ai marqué ce but, j'ai eu une joie simple, celle d'un buteur normal avec ses coéquipiers. On a dû tout juste s'embrasser ou se taper dans la main avant de reprendre le jeu. Sur le coup, je ne me suis même pas posé la question de savoir si c'était le premier but du Mondial. Je n'ai pas réalisé. »