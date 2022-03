Sport automobile Alpine Elf Europa Cup : Le pilote Abdoulaye Diop et sa voiture baptisée Lat-Dior dans la course

Abdoulaye Dio, Alpine Elf Europa Cup

Issu d’une famille de sportifs sénégalais, le jeune pilote Abdoulaye Diop est partant pour le tournoi Alpine Elf Europa Cup. A travers cette compétition, il compte vendre l’histoire du Sénégal en France avec sa voiture de course dénommée Lat-Dior en référence au résistant du conquérant français.





La voiture est développée entièrement par l’équipe Signatech, également en charge du programme Alpine en Championnat du monde d’endurance. Créée en 2018, l’Alpine Elf Europa Cup parcourt les circuits européens où jeunes pilotes ambitieux et gentlemen drivers expérimentés s’affrontent. L’Alpine GT4 Academy permet aux meilleurs pilotes, s’ils le souhaitent, de gravir les échelons du sport automobile et notamment du Grand Tourisme. Titulaire aujourd’hui d’un Master en marketing Digital et Stratégie Web Business et travaillant en tant qu'auto-entrepreneur, le pilote Diop sillonne l’Europe depuis plusieurs années à la poursuite de son rêve, celui de devenir pilote de course. Participer à cette compétition n’est pas une mince affaire. C’est ce qui a motivé le jeune pilote sénégalais à prendre part à cette compétition. Le budget nécessaire afin de participer à une saison d’Alpine Elf Europa Cup dans les meilleures conditions n’est pas donné à n’importe qui.