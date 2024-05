Sport : La RTS annonce de bonnes nouvelles à ses téléspectateurs

Durant les prochaines semaines, la RTS compte faire plus que de diffuser les matchs du Sénégal. En effet, la chaîne nationale a annoncé, sur les réseaux, qu'elle proposera à ses téléspectateurs les événements sportifs majeurs à venir, comme l'Euro 2024 ou encore la Basketball Africa League (BAL).







"La RTS vous offre les plus grands événements sportifs mondiaux : - L’Euro 2024 (14 juin - 14 juillet) - Les Jeux Olympiques Paris 2024 (26 juillet - 11 août) - La Basketball Africa League (24 mai - 1er juin). Préparez-vous à ressentir toute l'émotion et l'intensité autour de ces grands rendez-vous sportifs, là où s'écrivent les plus grandes légendes", a annoncé la télévision dirigée par Pape Alé Niang.





La RTS n'a toutefois pas précisé si elle diffusera l'intégralité de ces événements sportifs ou si elle a seulement acquis les droits d'une partie.