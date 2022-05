Sport Mécanique : Babacar Sèye et Bouna Sankaré meilleurs aux Tmax et Cross du grand prix Ghassan Ezzedine

Depuis plusieurs années, les deux hommes dominent les courses de deux roues qui se tiennent sur le circuit de Dakar-Baobab de Sindia. Babacar Sèye dit Hetz et Bouna Sankaré ont encore fait parler leur talent respectivement en Moto Cross et Tmax lors de la 7e édition du grand prix Ghassane Ezzedine, ancien président de la fédération sénégalaise de pétanque.



Cette compétition qui a été organisée par Horizon Rider, s’est tenue, le samedi et le dimanche et avait comme thème la sensibilisation sur la sécurité routière. Elle a vu la participation de plus d’une centaine de pilotes et le triomphe de Hetz et Bouna Sankaré, dans les deux courses, les plus attendues.

Chez les Moto MT, c’est Ndiaga Diop qui était champion. Ass Dione et Saura Mbaye ont remporté les courses des 200 Cm3 et 250 Cm3. El Hadji Sow est arrivé premier dans la catégorie des Jakarta.