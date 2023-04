Sports mécaniques : Les clubs des motards réclament une fédération autonome

Se considérant comme le parent pauvre de la Fédération sénégalaise de sport automobile et motocycliste, les clubs des motards du Sénégal ne veulent plus dépendre de cette structure. Babacar Sèye dit "Hetz" et ses amis veulent une structure autonome pour la gestion de leur catégorie. Ces derniers ont émis ce désir ce dimanche, en marge de la journée de sensibilisation sur le port du casque qu’il organisait.





"Nous avons plus de 200 teams de motards au Sénégal et notre ambition, c’est d’appartenir à une fédération autonome et agréée. Nous voulons aussi un circuit multifonctionnel pour des compétitions et des formations", a fait savoir Hetz, neuf fois champion du Sénégal et porte-parole de l’Association des clubs de motards du Sénégal.





Selon lui, "cette volonté est née d’un manque d’activités sportives nationales et internationales chez les pratiquants des catégories de deux roues. Le manque de championnat national impacte le niveau des pratiquants".





‘’Malgré tout, dit-il, certains clubs s’efforcent pour organiser des compétitions sans sponsors ni l’aide de l’État. Nous avons les outils nécessaires. Il faut juste structurer le secteur. La mise en place d’une fédération active permettra de redynamiser le secteur et lui octroyer une certaine crédibilité face aux potentiels investisseurs".