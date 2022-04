Stade Abdoulaye Wade : La Fsf change le système de vente des billets d’entrée

Changement de système de vente de billets au Stade Abdoulaye Wade

La vente des billets d’entrée au stade Abdoulaye Wade, lors du dernier match des Lions contre l’Egypte, avait suscité de vives polémiques. Consciente de ce fait malheureux, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) envisage de rectifier le tir au prochain rendez-vous.





D’abord, selon le porte-parole de la Fsf, il faut faire ‘’une grande communication’’ sur le système de vente en ligne, en français et dans toutes les langues nationales, afin que chacun puisse comprendre comment acheter le billet.





"On avait peur, parce que le système ne garantissait pas tout. Vous pouvez payer le ticket en ligne et le partager dans vos réseaux, mais quelqu'un peut l'utiliser parce qu'il a le code. Il entre le premier et vous ne pouvez pas entrer. Il faut qu’on explique davantage aux Sénégalais comment ça va se passer’’, a reconnu Seydou Sané sur Igfm. Il annonce, dans la foulée, le démarrage de la mise en vente des billets très tôt.