Stade Abdoulaye-Wade : la mystérieuse réunion de Augustin Senghor avec Sadio Mané Kalidou Koulibaly, Gana Guèye, Édouard Mendy...

Après l’entraînement des Lions au stade Abdoulaye-Wade, ce lundi 18 novembre, veille de Sénégal-Burundi, ce mardi 19, comptant pour la sixième et dernière journée des qualifications de la Can 2025, une réunion mystère s’est tenue dans les entrailles du joyau. Elle a rassemblé le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Augustin Senghor, l’initiateur, et sept cadres de la Tanière.



Les Échos, qui donne l’information, cite Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Abdou Diallo, Idrissa Gana Guèye, Ismaïla Sarr, Abdoulaye Seck et Édouard Mendy. Point commun de ses joueurs ? Ils ont tous porté au moins une fois le brassard de capitaine.



Rien n’a filtré de la rencontre, selon le quotidien d’information. À défaut de connaître l’ordre du jour de la réunion, le journal s’est contenté d’interroger les visages des joueurs après qu’ils ont rencontré leur président pour laisser entendre qu’il n’y avait rien de dramatique. «Augustine Senghor a peut-être dû tenir un discours rassurant puisqu’aucun visage n’est sorti crispé ou déconcerté», constate Les Échos.



Après les échanges avec Senghor, les sept Lions ont rejoint leurs coéquipiers qui les attendaient dans le bus pour le retour à l’hôtel après l’entraînement.