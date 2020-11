Stade de Mbour : El Hadj Ass Wade porté à la tête

L'assemblée générale du club du Stade de Mbour s'est tenue ce dimanche au stade Caroline Faye. El Hadji Ass Wade est porté à la tête du club après le désistement du candidat Moussa Mbaye, il y a quelques jours. Le nouveau président invite tous les stadistes à œuvrer pour l'excellence de leur club."C'est beaucoup de responsabilités. Mais c'est une responsabilité que je ne peux pas endosser seul. Je suis le président du Stade de Mbour avec un comité directeur de 58 membres qui sont autant plus responsables que moi, je les appelle à s'investir. L'équipe, ce n'est pas celle d'une seule personne. Je suis la personne morale, j'assumerai ça.Je suis le facilitateur mais j'aimerais que tout le monde prenne ses responsabilités et qu'ensemble nous fassions de ce club un des plus grands", a indiqué El Hadji Ass Wade après son élection.Le nouveau président qui se fixe pour ambition de gagner la coupe du Sénégal, de devenir champion du Sénégal, de gagner la coupe de la ligue assure que des règles de fonctionnement, une charte de bonne conduite seront définies pour mener à bien son mandat.