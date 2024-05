Stade de Mbour-Jaraaf (0-2) : La violence s'invite en fin de match

Le Jaraaf de Dakar a battu le Stade de Mbour au stade Caroline 2-0. Une défaite qui a sorti les supporters du club mbourois de leurs gonds. Ils ont alors gâché la rencontre, quelques minutes avant la fin du match. Ils ont jeté des pierres et proféré des insultes au corps arbitral. Ils scandaient "On a besoin de Saliou Samb". La rencontre a fini dans la confusion.