Stade Diamniadio : Ce qui est prévu dans le musée Pape Bouba Diop

Un espace de 800 m2 va servir de musée dans le Stade du Sénégal. Cette partie de l’infrastructure portera le nom de Pape Bouba Diop, ancien international, auteur du premier but du Sénégal à la coupe du monde. Une partie du stade qui permettra aux visiteurs de se ressourcer.



« Il y’a une espace dédiée à l’histoire du musée. Ce bijou qui est à 82% d’exécution après 12 mois de travaux mérite d’être connu. Une fois dans le musée, toutes ces informations seront visualisées » explique d’entrée le chef de service des travaux de la SOGIP.



En baptisant ce musée Pape Bouba Diop, le chef de l’Etat souhaite que cet espace soit un lieu de ressource pour les générations futures. L’histoire du football sénégalais y sera exposée avec des photos illustratives. Les visiteurs vont voyager dans le temps. « On a une salle cinéma prévue ici. Elle peut accueillir 30 personnes. Les potentiels visiteurs pourront visualiser des publi-reportages au besoin. Il y’aura aussi un espace de réalité-virtuel. »



En plus d’être un lieu pouvant abriter des matchs, le Stade du Sénégal se veut être un lieu de vie pour permettre aux visiteurs de se détendre, de consommer et de se ressourcer.