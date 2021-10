Stade Lat Dior de Thiès : Le match Sénégal-Namibie se jouera à huis clos

Pour le match aller, Sénégal-Namibie, comptant pour la 3e journée des éliminatoires à la Coupe du monde Qatar 2022, la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait saisi la FIFA pour accueillir du public, au stade Lat Dior de Thiès, avec une jauge à 60% de la capacité du stade. Le verdict est tombé. La FIFA a dit niet, maintenant les mesures de restrictions contre la Covid-19. Ce, malgré une tendance baissière observée depuis plusieurs semaines au Sénégal, qui compte, à ce jour, 85 patients sous traitement.



« Nous n’avons pas obtenu une réponse positive », a déclaré le secrétaire général de la FSF, Victor Ciss, dans des propos repris par l’APS. Comme lors de la première journée contre les Eperviers du Togo, battus 0-2, les Lions devront se contenter de jouer devant un public composé d’officiels du match, des organisateurs de la rencontre et de la presse sportive.



Pour la manche retour, les Braves Warriors, faute de stade aux normes, ont choisi de recevoir les Lions du Sénégal, en Afrique du Sud. Seul bémol, ce pays est placé sur liste rouge par les autorités britanniques, pour des raisons sanitaires.



« Nous sommes en attente », avait déclaré le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, vendredi dernier, lors de la publication de la liste pour la double confrontation, les 9 et 12 octobre 2021. Car avait-il relevé, déplorant un deux poids deux mesures, « depuis la fenêtre FIFA du mois de septembre (dernier), on a constaté que les joueurs sud-américains sont allés jouer avec leur club, mais quand ils sont revenus, ils ont intégré leur formation sans être confinés ».



Programme des Lions en vue du match Sénégal-Namibie, ce samedi 9 octobre au stade Lat-Dior de Thiès.