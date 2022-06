[Photos] Stade Me Abdoulaye : L’état préoccupante de la pelouse

L’entretien du stade Me Abdoulaye suscite beaucoup d’interrogations. A peine inauguré, l’Etat de la pelouse semble se dégrader et présente des nids d’oiseaux. Les tribunes aussi sont couvertes de poussière qui à la longue peut détériorer les chaises et autres matériaux installés dans le stade.