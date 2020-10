Stade Rennais : Avec l’arrivée de Gomis, un gardien sénégalais en remplace un autre

Le portier de Dijon Alfred Gomis s’est engagé pour cinq saisons avec le club breton qui avait laissé partir Edouard Mendy à Chelsea











Un Lion remplace un autre Lion dans les cages du Stade Rennais. Le club breton a officialisé mardi soir l’arrivée du gardien de but sénégalais de Dijon Alfred Gomis, 27 ans, qui s’est engagé pour cinq ans. Il remplacera son compatriote en sélection Edouard Mendy, parti à Chelsea et titularisé pour la première fois mardi soir face à Tottenham. « On a discuté un peu avec Édou, a indiqué Alfred Gomis dans un communiqué du club. C’est un très bon mec. Il m’a dit qu’il y avait un super vestiaire, que l’on bossait dur pendant la semaine et que l’on prenait beaucoup de plaisir le week-end ».









Selon plusieurs médias, Dijon aurait obtenu entre 15 et 16 millions d’euros pour son gardien, alors que Rennes avait laissé partir Mendy en Angleterre pour 22 millions de livres (24 millions d’euros), soit le montant le plus élevé de l’histoire pour un gardien provenant de L1.





Gomis a lancé sa carrière en Italie





Né à Ziguinchor, Alfred Gomis est arrivé en Italie avec sa famille à l’âge de 3 ans et a été formé au Torino FC. Il a débuté sa carrière en Serie B puis a découvert la Serie A en 2017 avec la SPAL, d’où Dijon l’avait fait venir en 2019 pour un million d’euros. Son transfert est donc une excellente affaire financière pour le club bourguignon mais un coup dur sportif pour la lanterne rouge de Ligue 1 à moins d’une semaine de la clôture du mercato.









Il y a quelques semaines, Gomis avait d’ailleurs prolongé son contrat en Bourgogne jusqu’en 2024, avant d’être sollicité par Rennes à la suite des manifestations d’intérêt de Chelsea pour Mendy. Les deux gardiens ont un profil relativement similaire, en termes de morphologie comme de comportement sur le terrain et en dehors, ce qui pourrait permettre une adaptation rapide de Gomis, à l’image de son ancien coéquipier dijonnais Nayef Aguerd.