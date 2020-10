Stade rennais : Discours de vérité de Stéphan à Mbaye Niang !

Le feuilleton Mbaye Niang domine toujours autant l’actualité du Stade rennais. Julien Stéphan, le coach du SRFC, a dit sa vérité à l’attaquant sénégalais sur la manière dont les choses se dérouleront avec son retour au club.





Mbaye Niang n’évoluera ni à l’OM ni à l’ASSE cette saison. C’est bien au Stade rennais, où il est revenu, que devrait évoluer l’attaquant sénégalais. Mais avant le retour de l’ancien milanais dans son club, il a téléphoné à son entraîneur Julien Stéphan. Ce dernier lui a tenu un discours de vérité sur la façon dont il comptait utiliser les joueurs à sa disposition. Le technicien du SRFC a déclaré en conférence de presse : « Il n’y a pas de débat, pas de sujet (Mbaye Niang au Stade rennais, ndlr). J’ai toujours été très clair. J’ai toujours posé les règles, lors de notre dernier échange téléphonique, lorsqu’il m’a appelé. Je lui ai redit les règles, je lui ai redit qu’à partir du moment où il acceptait ces règles-là et cette concurrence, on l’accueillait à bras ouverts et on l’attendait.»







SRFC, grosse bataille à venir pour le buteur sénégalais ?





Même s’il était titulaire indiscutable en attaque rennaise avant sa tentative de départ du club, Mbaye Niang revient dans le groupe dans la peau d’un nouveau joueur. Il va devoir se battre pour gagner une place de titulaire dans le onze du Stade rennais devant Jérémy Doku, Serhou Guirassy, Del Castillo et le jeune Georginio Rutter. Ces derniers jours, le sénégalais était très proche de l’ AS Saint-Étienne. Il s’était déplacé dans la ville stéphanoise où il a même passé avec succès sa visite médicale. La direction de l’ ASSE s’est ensuite désistée à cause de l’implication de plusieurs agents de joueurs dans le dossier. C’est de Saint-Étienne que Mbaye Niang a téléphoné à son entraîneur pour savoir s’il voulait encore de lui.









Revenu à Rennes depuis, Niang n’a pas encore repris les entraînements avec le groupe. Après la sortie de son coach, son retour à la Piverdière devrait se faire dans les prochains jours.