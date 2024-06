Staff des Lions : un nouveau collaborateur pour Aliou Cissé

Le staff technique des Lions s’est enrichi de l’arrivée de Alexandre Bigouin. Ce dernier occupe le poste d’analyste vidéo de l’attelage dirigé par Aliou Cissé, le sélectionneur national. Il remplace à ce niveau l’Algérien Noureddine Bouachera, parti de la Tanière peu avant la dernière CAN.



Les Échos, qui donne l’information, rapporte que Bigouin a déjà pris fonction. Il est en effet à fond dans la préparation des deux prochaines sorties des Lions dans le cadre des qualifications du Mondial 2026 (groupe B), souffle le journal. Le Sénégal recevra la RDC, jeudi 6 juin, avant de se rendre en Mauritanie trois jours plus tard.



La source renseigne que le nouvel analyste vidéo de la sélection nationale a travaillé avec Lens, Le Havre et Lorient, notamment. «Alexandre Bigouin est diplômé en gestion et analyse de données sportives», complète Les Échos.