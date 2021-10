Standard de Liège : Mbaye Leye relevé de ses fonctions

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Le coach sénégalais du Standard de Liège, Mbaye Leye vient d’être limogé par son club. Une décision qui intervient après la défaite du club ce samedi contre Malines (3-1). Cette défaite est la cinquième de la saison pour le club liégeois qui occupe la 12e place avec 13 points. Mbaye Leye a pris la tête du club belge en décembre 2020. La formation du sud de la Belgique a annoncé que l’intérim sera assuré par Geoffrey VALENNE, Kevin CAPRASSE et Réginal GOREUX.



En 36 matchs, il affiche un bilan de : 16 victoires, 15 défaites et 5 matches nuls, pour une moyenne 1,47 point par match. Cette saison, il ne compte que 4 victoires pour 5 défaites et 1 nul en 10 matches. Un bien triste bilan qui a donc poussé Bruno Venanzi (président du Standard de Liège) à se séparer du Sénégalais. Notons que son successeur sera déjà le 10e coach de l’ère Venanzi, en à peine 7 ans au club...



Le communiqué du Standard de Liège



Suite aux derniers résultats de notre équipe 1ère, le Standard de Liège a décidé de se séparer de Mbaye LEYE (T1), Patrick ASSELMAN (T2) et Eric DEFLANDRE (T3).



En effet, la situation actuelle n’est pas conforme à nos attentes et à celles de nos fervents supporters et nécessite des changements importants.



Notre club va maintenant s’atteler à trouver le plus rapidement possible un nouveau coach (+ coach(s) adjoint(s)) afin de préparer les prochaines échéances.



D’ici là, les entraînements seront assurés par Geoffrey VALENNE, Kevin Caprasse et Réginal Goreux.