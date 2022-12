Standing ovation et accolades: en larmes, Luka Modric a pu mesurer son énorme cote de popularité

Modric en pleurs, defaite contre Argentine de Messi

Luka Modric a eu du mal à retenir ses larmes après la défaite de la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Argentine. Mais le joueur de 37 ans s’est certainement consolé en constatant son énorme cote de popularité. D’une standing ovation du stade à une accolade touchante de Sergio Aguëro: le milieu a reçu ce qu’il donne depuis toutes ces années grâce à son comportement exemplaire.





Luka Modric a perdu son duel à distance face à Lionel Messi. Le joueur du Real Madrid est resté un moment perplexe après le coup de sifflet final. Pas de deuxième finale d’affilée pour la Croatie et lui. Même quand on a déjà presque tout gagné, du Ballon d’Or à la Ligue des champions à cinq reprises, une élimination à ce stade de la compétition demeure difficile. “Bien sûr, il y a de la tristesse. Nous voulions tellement aller en finale. Mais je pense aussi que nous devons féliciter les Argentins”, a-t-il déclaré. A standing ovation for Luka Modric

Legend ???????????? @lukamodric10 pic.twitter.com/uR6yFPilMr — Madrid (@Nachoista1) December 13, 2022





La classe de Luka Modric. C’est pour cela, en plus de ses fantastiques talents de footballeur, qu’il est tant aimé, par ses coéquipiers... et même par ses adversaires. La preuve? Lorsqu’il a été remplacé à la 80e minute mardi soir. Une standing ovation lui a été réservée au stade Lusail. Les fans argentins lui ont rendu hommage pour son immense carrière. Il a ensuite été salué par toute la délégation croate. Même si le bronze est toujours en jeu samedi prochain, il s’agissait très probablement du dernier match de Coupe du monde qui compte vraiment pour Modric. Il en a 18 au compteur.





Di Maria et Aguëro





Après le coup de sifflet final, c’était au tour des joueurs argentins de soutenir Modric. Pendant ce temps, le Croate ne pouvait plus cacher ses larmes. Di Maria a pris son rôle de consolateur très au sérieux, alors que les deux hommes se sont connus lors de leur passage au Real Madrid. Sergio Aguëro, dont la carrière est terminée à cause de problèmes cardiaques mais présent au Qatar pour soutenir Messi et consorts, a également eu un mot d’encouragement à l'égard du médian dans les couloirs du stade.





Modric a simplement récupéré ce qu’il avait offert aux Brésiliens après leur quart de finale perdu. En pleine euphorie après une victoire haletante, il avait pris le temps d’aller encourager Neymar et ses coéquipiers un par un. Une attitude qui avait été très remarquée.





Hier soir, tout le monde semblait dire adieu à Modric sur la scène internationale pour de bon. Mais après le quart de finale contre le Brésil, le Croate a clairement indiqué que son histoire avec la Croatie n’était pas terminée. “Non, je ne vais pas quitter l’équipe nationale. Je me sens très en forme et je continuerai aussi longtemps que je le pourrai.” Malgré la déception, Modric a donné son favori pour le Mondial. “J’espère que Messi et l’Argentine gagneront cette Coupe du monde. Il est le meilleur joueur de tous les temps. Il mérite le titre mondial.” La classe, jusqu’au bout.