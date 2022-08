Sterling « ne pouvait plus accepter » le traitement de Guardiola

Transfert de l’été à Chelsea, Raheem Sterling a quitté Manchester City pour rejoindre les Blues. Un départ que l’international anglais justifie dans les colonnes de la presse britannique.







« Je sentais que mon temps de jeu à City serait de plus en plus limité pour diverses raisons. Je ne voulais pas perdre de temps. Je ne voulais pas regarder devant moi et voir mon apogée puis un déclin. J’avais besoin d’un nouveau défi. Je suis un habitué des départs depuis que j’ai 17 ans. Atteindre mon apogée et ne pas jouer régulièrement ? Je ne pouvais pas l’accepter. J’essaie toujours de me battre et de changer les scénarios, mais ça n’est pas arrivé, donc c’était la fin. Vous regardez Chelsea ces dernières années, et je pense qu’ils ont atteint quatre ou cinq finales. C’est une équipe compétitive et elle ne peut que s’améliorer. Avec les nouveaux propriétaires, c’était quelque chose qui avait du sens », a confié Raheem Sterling dans des propos relayés par le Mirror.