Steve Kerr, sélectionneur de Team USA : « LeBron et Steph Curry sont très excités à l'idée de jouer ensemble »





Steve Kerr, le sélectionneur de Team USA, ne doute pas de la complémentarité sur le parquet de LeBron James et de Stephen Curry, lors des Jeux Olympiques de Paris cet été.

Steve Kerr, sélectionneur de Team USA : « Je pense que LeBron James et Steph Curry sont très excités à l'idée de jouer ensemble. Je leur ai parlé à tous les deux de l'idée d'être ensemble, après s'être affronté avec de tels enjeux au fil des ans. Il est évident qu'ils s'entendent très bien. Je pense que l'idée que Steph joue en dehors et que LeBron le pousse en transition est assez intrigante. Bien sûr, Steph jouera aussi sur le ballon, et LeBron est devenu un très bon tireur. Mais ils sont tous les deux très bons dans de nombreux domaines du jeu. Je pense qu'ils sont très enthousiastes à l'idée de jouer ensemble pour la première fois. Et au fil des entraînements et des matches amicaux, ils découvriront les nuances qu'ils peuvent exploiter et explorer, pour voir où ils peuvent avoir un impact l'un sur l'autre. »