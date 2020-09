Suarez et Vidal non convoqués pour le premier match amical, Messi bien présent

Les départs de Luis Suarez et Arturo Vidal semblent de plus en plus concrets. Les deux joueurs n'ont pas été convoqués par le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, pour le premier match amical des Blaugrana contre le Nastic de Tarragone samedi (17h). En revanche Lionel Messi est lui, bel et bien présent.

L'international uruguayen Luis Suarez et l'international chilien Arturo Vidal n'ont pas été convoqués par l'entraîneur Ronald Koeman pour le premier match amical du FC Barcelone contre le Nastic de Tarragone samedi (17h), au contraire de Lionel Messi, bien présent, a annoncé le Barça, samedi via communiqué. Suarez et Vidal, à qui le nouvel entraîneur néerlandais Ronald Koeman aurait assuré qu'il ne comptait pas sur eux pour la saison à venir et qui sont annoncés en Italie, à la Juventus Turin pour le premier et à l'Inter Milan pour le second, selon la presse, ne figurent pas sur la liste des 25 joueurs convoqués pour le premier amical de pré-saison du Barça samedi.









La superstar argentine Lionel Messi, qui a été le protagoniste du feuilleton footballistique de l'été après avoir renoncé à son souhait de rompre son contrat avec le Barça, est pour sa part bien présent dans cette première convocation de l'ère Koeman. Les Français Antoine Griezmann et Clément Lenglet, de retour de sélection, sont également présents, ainsi qu'Ousmane Dembélé, qui n'a plus joué sous les couleurs du Barça depuis novembre 2019, miné par des blessures aux jambes.





En revanche, Samuel Umtiti, qui ne ferait pas partie des plans de Koeman pour la saison 2020-21 d'après la presse espagnole mais qui vient de recevoir le feu vert médical pour réintégrer l'équipe après la quarantaine imposée par son test positif au nouveau coronavirus mi-août, ne figure pas sur la liste. Alors que la Liga reprend ce samedi, le FC Barcelone aura quelques jours de préparation supplémentaires, tout comme Getafe, Séville (C3), le Real Madrid, l'Atlético Madrid (C1) et Elche (playoffs d'accession à la Liga), car ces équipes ont terminé leur saison plus tard que les autres formations. Le premier match de Liga du Barça aura lieu le week-end du 26-27 septembre contre Villarreal.





